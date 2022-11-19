阿仔師分享斜槓心法 鼓勵青年體驗2.0版新人生

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高雄市政府青年局舉辦創業夢想系列座談，邀請跨域職人阿仔師分享自己如何讓工業變成一件「又帥又平易近人的事」。他表示，想要跨域變身，最基本的就是要準備好對的態度，認真面對過程中的每個難題。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高市青年局舉辦創業夢想系列座談，邀請跨域職人阿仔師分享自己如何讓工業變成一件「又帥又平易近人的事」，及跨域成為斜槓者所需具備的態度，鼓勵青年體驗2.0版新人生。

跨域金屬雕塑、摺紙藝術、音樂，並在近年成立Youtube頻道「超認真少年」的阿仔師分享，「少年只是個心態，隨時把自己當作菜鳥，永遠用最認真的態度學習新的東西」，想要跨域變身，最基本的就是要準備好對的態度，認真面對過程中的每個難題，披荊斬棘的通過重重考驗，才能就成功蛻變成跨域職人。

阿仔師說，「人活著就是來體驗」，或許過程很艱苦，但秉持著堅毅的信念、懷抱想改變的動機及初衷，如果有機會嘗試斜槓，「或許你也可以體驗2.0版本的新人生」，努力衝破框架，走出自己的路，創造獨一無二的價值。

高雄市政府青年局今天透過新聞稿指出，「港都漾講堂－創業夢想座談」昨天在Pinway駁二8號倉庫舉辦第2場次，除了讓青年朋友在創業路上能更加瞭解及善用市府相關創業資源，更邀請阿仔師分享心路歷程，與聽眾互動熱絡。

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青年局長張以理指出，為協助青年解決創業路上可能遭遇的挑戰，青年局推出青創貸款、創業補助、行銷輔導等政策，透過跨領域推動創新科技、商圈市場、文創產業、農漁發展等專案協助計畫，並藉說明會分享市府各項青創資源，希望年輕人多善加運用。

青年局表示，為落實市長陳其邁2年拚4年「照顧高雄年輕人」施政目標，去年起推出「雄挺利」利息補貼計畫，帶動高雄青創貸款件數1.3萬件，核貸金額超過新台幣119億元，為全國各縣市第一，也讓高雄晉身為百億青創城市，並帶動逾2.6萬穩定就業機會，成功降低青年失業率，未來也將繼續協助青年。（編輯：郭諭儒）1111119