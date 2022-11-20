高雄共享幸福巴士 前進杉林區試營運免費搭

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市交通局今天宣布，高雄市共享幸福巴士前進杉林區開始試營運，週一至週五供預約搭乘，試營運期間將不收費；無固定路線與班次的預約式服務，提供當地民眾更彈性交通接送服務。

高雄市政府交通局今天對中央社記者表示，共享幸福巴士今年初在美濃首度上路，累積至10月中旬，已有1萬4000多人次搭乘，不少長者呼朋引伴搭乘，使用率高。

交通局表示，繼美濃區後，共享幸福巴士也開進杉林區，今年10月在杉林區辦理2場地方說明會及一天試乘體驗活動後頗受好評，11月18日起將試營運至少半個月，週一至週五提供預約搭乘，試營運期間不收費。

交通局指出，共享幸福巴士約可載7人，民眾可透過電話或LINE通訊軟體等方式預約，再由人工及系統平台媒合，待乘客2人以上即發車；未來正式營運後，收費方式與一般市區公車相同。

交通局說明，共享幸福巴士是無固定路線與班次的預約式服務，可提供當地民眾更彈性的交通接送服務，11月18日試營運至今，已服務5車次18人。

住在杉林區大愛社區的原住民阿嬤說，自己不會開車、騎車，只能走路去搭客運，現在可以透過預約，就有車輛可到家接送，出門變得輕鬆。

交通局表示，試營運所蒐集的意見及建議，都將成為後續正式營運的基礎，歡迎民眾預約體驗，預約方式：電話0800-660-696（週一至週五08:30~18:00）、LINE（24小時）或在地單位協助預約。（編輯：陳仁華）1111120