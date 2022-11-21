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養豬場轉型升級 花縣府爭取經費補助2千7百萬

2022/11/21 19:16
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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮縣政府向中央爭取經費補助養豬場改善畜牧生產設備，建立現代化飼養環境，今年度經中央核定補助經費新台幣2744.3萬元，共21戶審核通過。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，以推廣畜牧糞尿水資源化再利用為主軸，積極向中央研提「百億基金振興養豬方案（輔導本縣養豬場轉型升級-導入新式整合型設施計畫）」，爭取經費提升舊有的場區設備，增加生產效率，打造優質且友善的畜牧生產環境。

縣長徐榛蔚表示，傳統豬舍於飼養管理上耗費人力，豬隻育成率、健康度無法提升，因此積極協助縣內畜牧農友逐步將養豬場老舊設施汰換轉型為現代化飼養管理模式，精簡人力並提升飼養品質，爭取中央經費挹注，以期有效提升本縣畜牧業整體經濟效益。

中央目前輔導方案為補助豬農畜舍更新、省工智能化設備、高效能廢水處理（含除臭）系統、資源再利用設施等；計畫補助金額自6萬元至上限500萬元不等，補助比率以1/2為原則，農友須自行負擔一半費用。

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農業處長陳淑雯說明，補助導入密閉式或高床式豬舍設置及畜牧場污染防治廢水處理設施更新，除降低養豬場周遭氣味並減少畜牧場污水；而密閉式豬舍提供恆溫效果，因應氣候變異大，降低豬隻疫病，提高生產效能。

此外，縣府並輔導養豬業者導入自動化省工設備，包括電動試情公豬車、豬隻超音波背脂測定器及超音波測孕器、死豬省工搬運機、母豬分娩欄組、仔豬處理省工工作車台、精子位相差檢測顯微鏡及豬隻自動群養給飼系統等。（編輯：陳清芳）1111121

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