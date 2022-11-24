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北市職場性平認證第3年 累計29家企業獲獎

2022/11/24 16:48（11/24 17:16 更新）
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台北市勞動局24日舉行第3屆職場性別平等認證記者會，局長高寶華（左3）表示，提倡職場性別平等初衷是盼促進企業接軌國際趨勢，並透過自己跟自己挑戰的精神，讓更多企業認同、推動職場多元性別平等，期待破除性別藩籬、多元性別平等工作環境被全面落實。（台北市勞動局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年11月24日
台北市勞動局24日舉行第3屆職場性別平等認證記者會，局長高寶華（左3）表示，提倡職場性別平等初衷是盼促進企業接軌國際趨勢，並透過自己跟自己挑戰的精神，讓更多企業認同、推動職場多元性別平等，期待破除性別藩籬、多元性別平等工作環境被全面落實。（台北市勞動局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年11月24日
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市勞動局為鼓勵企業打造性別平等的勞動環境，以8項指標推動「職場性別平等認證」，3年來已有29家企業獲獎，其中玉山金、富邦金、北捷等公司更是二度取得認證。

台北市勞動局今天上午舉行第3屆職場性別平等認證記者會，勞動局長高寶華表示，此項認證不僅率全國之先，今年還首度將「促進多元性別平等相關作為或措施」納入指標，希望企業從教育員工著手，避免因不認識、不了解而造成不必要的誤解。

高寶華說，提倡職場性別平等的初衷，是希望促進企業接軌國際趨勢，並透過自己跟自己挑戰的精神，讓更多企業認同、推動職場多元性別平等，期待破除性別藩籬、多元性別平等工作環境被全面落實。

勞動局表示，此次獲得認證企業共有12家，包含金質獎的元大金融控股、台北捷運公司、王道商業銀行、玉山金融控股、富邦媒體科技及台灣日立江森自控公司，以及銀質獎的荷蘭商聯邦快遞公司榮獲，還有銅質獎的富邦金融控股、台灣電力公司、新加坡商惠普國際企業公司、東元電機公司及悠遊卡公司。

勞動局介紹，獲獎企業各有特色，例如女性員工占比逾5成的元大金提供優於法令天數的有薪流產假、陪產檢假及陪產假；北捷在行政大樓及維修站點等設置無性別差異廁間。

此外，北捷、台灣日立江森、玉山金、富邦金及悠遊卡公司已是台北市職場性別平等認證自109年創辦以來第二度獲獎。

勞動局說明，台北市職場性別平等認證指標包含推動性別平等相關機制、促進組織決策性別平等、促進薪資待遇性別平等、促進性別平等教育與訓練、工作與家庭平衡、友善孕育措施、職場安全性平友善措施、促進多元性別平等相關作為或措施。（編輯：張銘坤）1111124

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