台中國際花毯節12/3登場 免費接駁不設停車場

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2022台中國際花毯節12月3日至18日將在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，這次主題為「心花開」，將以20萬株花草點綴大片主題花毯，台中市長盧秀燕（左7）29日在記者會中歡迎民眾走訪。中央社記者郝雪卿攝 111年11月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）2022台中國際花毯節將於12月3日起登場，台中市長盧秀燕今天表示，為避免塞車及舒適賞景心情，今年花毯節現場不設停車場，採免費接駁方式，在多個地點安排接駁車。

「2022台中國際花毯節」將於12月3日至18日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，這次主題為「心花開」，將以20萬株花草點綴大片主題花毯，展區周邊種苗場正種植大片玉米田，形成另類景觀，並攜手各局處、在地小農與觀光協會合作多項活動特惠。

盧秀燕今天在市政會議中指出，為避免塞車並有舒適賞景心情，今年花毯節現場沒有停車場，一律採接駁方式，許多地點都有接駁車，方便民眾搭乘，最重要的是「免費」，不只省油錢也避免交通阻塞，歡迎踴躍使用。

台中市觀光旅遊局長韓育琪在市政會議中報告，今年花毯節主花毯「希望莊園」以南法城堡莊園為風格，每日上午10時至下午3時，逢整點進行主花毯秀，伴隨著音樂，住在希望莊園中的小精靈們將開窗、跟大家打招呼，歡迎大家來體驗幸福感動。

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韓育琪提醒，今年度因借用種苗場苗圃用地辦理花毯節，沒有提供汽車停車場，遊客可利用捷運綠線沿線周邊停車場，於捷運松竹站搭乘花毯節接駁專車，今年規劃有豐原、太原、松竹接駁線，假日則加開東勢、會場環線共5條接駁專車。

韓育琪說，展出期間，民眾可搭乘台鐵至豐原車站、松竹車站轉乘接駁專車，另活動期間每日上午8時至下午5時，展區周邊皆有交通管制，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，節能減碳、友善環境。（編輯：郭諭儒）1111129