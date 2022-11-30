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侯友宜啟動謝票 感恩茶會強調要不分族群打拚

2022/11/30 20:59（11/30 21:11 更新）
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連任的新北市長侯友宜（前左7）30日晚間謝票第一站，到大文山地區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）舉行感恩茶會，向競總幹部、里長表達感謝。（侯友宜辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月30日
連任的新北市長侯友宜（前左7）30日晚間謝票第一站，到大文山地區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）舉行感恩茶會，向競總幹部、里長表達感謝。（侯友宜辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月30日
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市長侯友宜今天晚上前往新店區謝票，他感謝市民支持與肯定才能獲得連任。他並表示，人生最重要不是職位、是定位，要不分族群打拚、將繼續努力做事情。

連任的侯友宜今天晚上謝票第一站，到大文山地區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）舉行感恩茶會，向競總幹部、里長表達感謝。

他表示，人生最重要不是職位、是定位，要不分族群打拚、團結一起為這塊土地做事情。無論是軌道建設還是永續環境，都會為繼續為大文山地區的好山好水而努力。未來如果有做不好的地方，也請給他指導。

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侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪，媒體詢問是否考慮調整市政府小內閣人事。他說，會延續做事的態度與精神，讓市民看見新北市不斷的進步，內部工作的大方向，會與市府首長做好充分的溝通，適度的調整步伐，以超越今天的新北市。

會後，他還留下所有的首長舉行閉門會議，感謝首長在他請假競選期間堅守崗位，選後將適度調整方向重新衝刺，但請首長也要適度休假。（編輯：李錫璋）1111130

#侯友宜
#新北市
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侯友宜
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