高雄全齡共融時代公園啟用 陳其邁：目標破百座

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緊鄰捷運、輕軌站的時代公園2日在高雄亞灣區完工啟用，以9個遊戲區、16項體健設施打造全齡共融場域。中央社記者曾以寧攝 111年12月2日

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）緊鄰捷運、輕軌站的時代公園今天在高雄亞灣區完工啟用，以9個遊戲區、16項體健設施打造全齡共融。市長陳其邁說，明年中以前要完成44座共融公園，目標朝百座以上前進。

陳其邁今天上午出席「時代公園」啟用記者會致詞表示，未來配合亞灣2.0計畫、半導體S廊帶，隨大量青年與就業人口進入，對於公園的需求一定會非常高；時代公園共耗費新台幣9700多萬元經費建置，但若以當地土地價值，約值100億元以上，且緊鄰輕軌、捷運站，附近機能佳，地點非常好。

陳其邁說明，時代公園建置經過公民會議程序，由下而上完成建置，共有9個遊戲區、16項體健設施，全齡、共融需求都能夠滿足，是上任以來第23個共融公園；他上任後，公園相關預算增加10億左右，持續興建共融公園，預計在年底達到33個，明年中前達44個，並朝百座以上共融公園目標前進。

還我特色公園行動聯盟成員今天也出席，並接受媒體採訪表示，高雄近期啟用的福山、河堤、凹子底、機器人公園等，都各有特色；其中時代公園是高雄市設備最多樣的共融公園，對不同種遊戲需求都有照顧到，如彈跳床就是少見遊具，鞦韆也有不同座椅，讓各年齡層的小朋友都能安全遊玩。

高雄市政府工務局新聞稿指出，目前已在亞灣區開設多個公園，總面積約10公頃，總經費共2億3500萬元，今天啟用的時代公園，是亞灣區最大地景亮點，位於前鎮區凱旋四路旁，面積約3.5公頃，交通便捷，搭車至捷運凱旋站、輕軌前鎮之星站或開車都方便。

工務局養工處指出，時代公園提供符合各年齡層需求的休憩遊樂設施，針對兒童有爬、溜、跑、跳、盪、鑽、戲水戲沙等多種選擇，青壯族群及年長者則有多樣健身訓練套組及質感休憩棚架，讓大人也能滿足體健及社交需求；公園內也有滑翔翼造型公廁，並多種植台灣原生樹種，還有特色灌木和綠籬迷宮。（編輯：謝雅竹）1111202

緊鄰捷運、輕軌站的時代公園2日在高雄亞灣區完工啟用，以9個遊戲區、16項體健設施打造全齡共融場域，其中鞦韆有不同座椅，可供不同年齡兒童遊玩。中央社記者曾以寧攝 111年12月2日