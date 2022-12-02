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新北耶誕市集登場 一連3天消費滿300元可抽好禮

2022/12/2 16:48（12/2 19:36 更新）
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2022新北耶誕市集2日在新北市民廣場熱鬧開跑，新北市副市長陳純敬（右2）現身參觀，在Lipahak青銀共創發展協會攤位前留影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月2日
2022新北耶誕市集2日在新北市民廣場熱鬧開跑，新北市副市長陳純敬（右2）現身參觀，在Lipahak青銀共創發展協會攤位前留影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月2日
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（中央社記者黃旭昇新北2日電）2022新北耶誕市集今天起連續3天於新北市府市民廣場舉行，除有特色伴手禮、美食等80餘攤位響應，消費滿新台幣300元的發票，還可上網登錄參加「新北購有禮」的抽獎。

新北市副市長陳純敬今天下午在記者會表示，今年耶誕市集為中央流行疫情指揮中心適度放寬戴口罩等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施後的新北市第1場大型展售活動。

新北市經濟發展局指出，今年的耶誕市集不只有剛出爐的「新北嚴選」業者參加，還有商圈知名美食、伴手禮及觀光工廠的優質商品，總計80餘家業者參與。市府希望抓準耶誕商機，與業者一起拚疫後經濟。

記者會後，陳純敬逐一逛所有的攤位，包括新北市Lipahak青銀共創發展協會的蔬菜攤位等，還幫麵包、飲料等攤位代言。現場除新北特色商品及在地美食進駐外，也有美、日、韓、埃及以及東協國家緬、越、泰等帶來各式各樣不同國家的耶誕氛圍商品。

經發局表示，3日下午還有電視MOMO親子台的哥哥、姐姐帶動跳，歡迎家長與孩子們一起同樂。在3天活動中消費滿新台幣300元的發票，還可上網登錄參加「新北購有禮」的抽獎。相關資訊，可至經發局官網查詢。（編輯：戴光育）1111202

2022新北耶誕市集2日連續3天在板橋展開，新北市副市長陳純敬（左4）出席開幕活動，歡迎民眾到新北市民廣場一起消費拿好康。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月2日
2022新北耶誕市集2日連續3天在板橋展開，新北市副市長陳純敬（左4）出席開幕活動，歡迎民眾到新北市民廣場一起消費拿好康。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月2日
新北市副市長陳純敬（前右）2日到市民廣場出席2022新北耶誕市集開幕式，並參觀現場攤位，歡迎大小朋友一同到場共襄盛舉。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月2日
新北市副市長陳純敬（前右）2日到市民廣場出席2022新北耶誕市集開幕式，並參觀現場攤位，歡迎大小朋友一同到場共襄盛舉。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月2日
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