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花蓮瑞穗鄉木瓜因豪雨受損 農委會公告現金救助

2022/12/3 11:34（12/3 11:46 更新）
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花蓮瑞穗木瓜果實受10月豪雨影響，出現水傷腐爛、落果等情況，農委會公告，瑞穗鄉辦理豪雨農業天然災害現金救助地區，救助額度每公頃新台幣8萬元。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年12月3日
花蓮瑞穗木瓜果實受10月豪雨影響，出現水傷腐爛、落果等情況，農委會公告，瑞穗鄉辦理豪雨農業天然災害現金救助地區，救助額度每公頃新台幣8萬元。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年12月3日
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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮瑞穗木瓜果實受到10月豪雨影響，出現水傷腐爛、落果等情況，經縣府向中央爭取，獲農委會公告現金救助，每公頃新台幣8萬元，即日起受理至12日。

農委會1日公告，瑞穗鄉辦理豪雨農業天然災害現金救助地區，救助額度每公頃8萬元。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受中央社記者採訪指出，瑞穗鄉木瓜園種植面積近4公頃，受10月豪雨影響，造成2公頃木瓜水傷腐爛、落果等情形，受災面積內已達金救助啟動標準，經現勘小組評估後，提報爭取天然災害補助，降低農友損失。

陳淑雯表示，符合資格農友即日起至12日（例假日照常受理），可向公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

另外，918台東強震花蓮縣府訂定「震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」，最高核發10萬元，自11月17日受理至12月20日。

陳淑雯指出，截至11月底已受理玉里鎮、富里鄉共246件、370公頃，提醒符合資格農友儘速辦理，以利後續派員勘查、拍照取證工作加快進行，儘早復建。（編輯：黃世雅）1111203

#陳淑雯
#農委會
#瑞穗鄉
陳淑雯
養豬場轉型升級 花縣府爭取經費補助2千7百萬 918台東強震 花縣府補貼受損農田及田埂修復費
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