高市表揚年度傑出志工 印象最深帶領孩子看展

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高市青年局今天表揚年度傑出志工，讓大家回顧過去1年服務紀錄。土耳其籍志工古嵐星表示，印象最深刻是帶領孩童認識展覽，看到孩子笑容是最值得分享的回憶。

高雄市政府青年局今天在承億酒店辦理年度傑出志工表揚暨新進志工授證典禮，志工們齊聚一堂回顧過去1年服務紀錄。青年局長張以理及立法委員趙天麟也親自表揚，謝謝志工為市府盡一份心力，共同將高雄打造為青年宜居城市。

已在台灣留學數年的土耳其籍志工古嵐星表示，自己很享受擔任志工過程，在台灣設計展服務中有不少與民眾互動交流機會，印象最深刻的是帶領孩童認識展覽作品，看到大家開心的笑容，是投入志工服務中最值得分享的回憶。

傑出志工致詞代表曾彥翔分享，參與台灣設計展服務過程中，看到每個夥伴在不同展區各司其職，不論是團內夥伴的支援或是跨單位間合作，這都是大型活動能否成功重要關鍵。每次看到團裡志工「想要再更好一點」豐沛熱情及積極態度，都讓人加倍感動，也對身為志工感到驕傲。

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張以理表示，為鼓勵青年關注社會多元族群需要，運用所學投入志願服務行動中，市府成立國際志工團，號召16至35歲在高雄設籍、就業或就學國內外青年參加。志工團每年定期舉辦各項公益性活動，今年除辦理淨灘外，也支援台灣燈會及台灣設計展等大型活動，未來也將持續投入全市各大服務中，運用外語專長推動在地國際化。

青年局新聞稿指出，國際志工團提供16至35歲的國內外青年有自我充實及跨文化交流機會，並於服務過程中學習精進各項職場技能，規劃未來職涯發展方向，更多精彩活動相關資訊，歡迎搜尋「高雄市政府青年局」網站。（編輯：黃世雅）1111203