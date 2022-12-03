台中國際花毯節登場 打造台灣普羅旺斯之美

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2022台中國際花毯節3日在新社區熱鬧登場，展區占地約2公頃，現場裝置讓人彷如置身南法風景，盼讓民眾感受「台灣的普羅旺斯」之美。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月3日

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中國際花毯節今天登場，主題為「心花開」，20萬株、19種繽紛花草點綴大片主題花毯，並以南法普羅旺斯風格打造市集，讓民眾有類出國體驗，感受「台灣的普羅旺斯」之美。

台中市政府觀光旅遊局說明，今年國際花毯節活動場域位在新社區種苗場二苗圃，活動即日起至12月18日，展區佔地約2公頃，包含一座主花毯「希望莊園」、5個創意主題展區及主舞台「新社普羅旺斯」、產銷文化區「南法風情」，現場裝置讓人彷如置身南法風景。

台中市長盧秀燕出席開幕，會中致詞表示，台中國際花毯節去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，幸疫情趨緩逐漸解封，今年重新舉辦。她感謝立委江啟臣協調農委會借用3公頃土地，在市府團隊與地方公協會、餐飲民宿業者共同努力下，讓民眾遊賞花毯、順遊新社。

觀旅局表示，今年場地有限，無法提供汽車停車場，遊客可利用捷運綠線沿線周邊停車場，於捷運松竹站搭乘花毯節接駁專車。免費接駁專車路線今年規劃有豐原、太原、松竹線，假日則加開東勢、會場環線共5條，相關資訊可上「台中觀光旅遊網」網站查詢。（編輯：郭諭儒）1111203