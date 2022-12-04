台61線曾文溪大橋開工 預計2028年完工

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府向中央爭取新建台61線西濱快速公路曾文溪大橋，交通部公路總局於11月完成發包，今天報開工，預計於2028年完工，將使台南的高、快速公路路網更完整。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，台61線西濱快速公路南下車流進入舊台南市區，多來都是先從十份交流道下平面道路，繞行市道173線再轉國姓大橋後才能繼續南行，市府向中央爭取核准新建台61線跨曾文溪大橋加以改善。

台南市工務局指出，工程計畫近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、原物料價格上漲等因素干擾，公路總局終於在11月完成工程發包，今天報開工，預計於2028年完工。

台南市工務局指出，「西濱快速公路曾文溪橋新建工程」總長度約3.38公里（橋長約3150公尺，路堤約23 0公尺），橋寬為22.8至32.7公尺，經行政院核定總工程經費新台幣96.27億元。

台南市工務局指出，曾文溪大橋完工通車後可分流國姓大橋車流，外地民眾也可經台61線直接到達台南市安南、安平及中西等行政區，節省很多時間，市府配合西濱快速公路曾文溪橋建設，台江大道（2-7-60M道路）已開闢到曾文溪南岸堤防以便銜接。

台南市長黃偉哲透過新聞稿指出，考量安全及曾文溪口開闊的地景及自然風光，爭取橋梁結構防海風、鹽害及潮水侵襲，並在景觀效果上採橋型、塗裝或光雕等方式展現，盼能成為兼具交通安全及觀光功能的景觀大橋。（編輯：謝雅竹）1111204