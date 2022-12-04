台南農畜聯合開放日復辦 大批人潮湧入

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台南市長黃偉哲（前右）4日出席在農委會畜產試驗所及台南農改場舉行的農畜聯合開放日活動，到市集採買並協助行銷農畜產品。中央社記者楊思瑞攝 111年12月4日

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）因COVID-19疫情影響停辦2年的台南農畜聯合開放日活動，今天再度於農委會畜產試驗所及台南農改場舉行，吸引大批民眾湧入，台南市長黃偉哲也到市集採買並協助行銷農畜產品。

結合台南農改場與畜產試驗所2處相鄰場域舉辦的農畜聯合開放日活動，開辦以來頗獲好評，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響已停辦2年，今年以番茄及畜產嘉年華為主題，結合第26屆種苗節活動再次舉行，除呈現新品種研發及推廣成果，還有手作體驗及特色產品展售。

黃偉哲上午出席開幕儀式致詞表示，早期台南農改場與畜產試驗所是各自舉辦成果發表活動，後來他建議可以擴大合辦，並多向民眾推廣農業科技及優質農產品，自從農畜聯合開放日活動開辦以來，每次都吸引大批識貨民眾，已經累積很好的評價，今天上午初估就有數萬人潮。

黃偉哲在開幕儀式後親自進入市集採買，並協助參展單位行銷優質農產，各攤位都相當熱鬧，畜產試驗所限量開賣自產自製的鮮奶及熱狗，更是開賣20分鐘就銷售一空。

行政院農委會副主委陳駿季表示，今天活動中集結許多農畜試驗、改良單位呈現研發成果，都是台灣農業重要研發能量，希望民眾多給予支持，另一個重要主軸是呼應政府推廣食農教育，透過農業生產環境及消費健康、飲食文化等觀念推廣，希望讓民眾吃得更健康。

陳駿季指出，今天參與的民眾相當多，希望大家除了逛攤位採買、參加體驗活動之外，也能利用機會漫遊畜試所及台南農改場的優美環境，好好享受假日。（編輯：黃世雅）1111204