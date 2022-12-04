到順澤宮還願 挪威三鐵好手艾登開心與台灣結緣深

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）頭戴順澤宮冠軍帽的挪威三鐵好手艾登，下午來到彰化埔鹽鄉順澤宮還願，艾登透過翻譯轉述說，很高興和台灣的緣份越來越深，也要感謝冠軍帽加持，為他帶來勝利。

艾登（Gustav Iden）2019年參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，因頭上戴著印有「順澤宮」字樣的帽子暴紅，也開啟他的連勝之路，艾登和去年拿下東京奧運鐵人三項金牌的挪威選手布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）接受贊助商邀請來台訪問。

艾登和布魯門菲特今天下午來到彰化埔鹽鄉順澤宮還願，感謝廟方主祀的玄天上帝庇佑；在艾登等人抵達順澤宮前，住在附近的民眾及來自外地的遊宮已將順澤宮內外擠得水泄不通，大家都想一睹艾登風釆，彰化警方不敢大意，特別派出員警管制現場秩序。

當艾登等人走下車時，民眾都搶著要和艾登握手，有如星光大道一般；艾登透過翻譯轉述指出，在順澤宮看到這麼多人歡迎他，感覺很瘋狂，2019年時曾來到台灣，沒想到和台灣的緣份越來越深，很開心在疫情後又再度來台。

艾登指出，這次在台灣停留比較久，有更多時間可以探索台灣的食物與文化，對他和布魯門菲特來說，來台灣是一次難得又難忘的經驗，也特別要來順澤宮感謝神明為他帶來勝利。

順澤宮管理委員會主任委員魏信顧也代表廟方歡迎艾登到訪；魏信顧說，一名成功的運動選手要經過多少努力與訓練，過程中要克服困難，在絕望中找到希望，艾登等人就是具備這些特質，才能在世界三鐵競賽舞台拿下好成績，順澤宮也很高興和艾登等人結緣，他相信人人只要抱持善念努力，結果必將圓滿。

艾登、布魯門菲特在彰化縣長王惠美、魏信顧等人陪同下進入順澤宮正殿，向主祀的玄天上帝獻上鮮花、水果，祈求神明保佑，順澤宮也特別贈送印上「台灣」字樣的冠軍帽給艾登及布魯門菲特，預祝他們比賽順利。

王惠美則說，艾登戴上冠軍帽後拿下多次冠軍，縣府除邀請艾登等人來順澤宮拜拜還願，也邀請艾登擔任彰化縣觀光大使，向大家介紹彰化的觀光景點及小吃，縣府也祝福艾登比賽順利奪冠。

而艾登今天結束前往順澤宮還願的行程後，明天還將前往彰化八卦山大佛風景區的卦山村參觀，欣賞彰化美景。（編輯：陳仁華）1111204