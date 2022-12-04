大鵬灣鐵人賽 戴順澤宮帽艾登參戰民眾爭睹

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以頭戴「順澤宮」字樣帽子征戰國際賽事的挪威三鐵好手艾登（Gustav Iden）（中排左），4日參加「2022富邦金控LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，吸引民眾爭睹。（鵬管處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月4日

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）鐵人三項年度封關之戰「2022富邦金控LAVA TRI大鵬灣鐵人賽」，今天在大鵬灣登場，以頭戴「順澤宮」字樣的帽子征戰國際賽事的挪威三鐵好手艾登（Gustav Iden）也到場參加，吸引民眾爭睹。

大鵬灣國家風景區管理處發布新聞稿指出，賽事舉辦已經邁入第9年，大鵬灣宜人風景及全台唯一全封閉國道3號南州至大鵬灣交流道的賽事特點，逐漸成為口碑，今年共吸引來自18個國家、逾2000多名鐵人好手共同參與。

此次鐵人三項世界冠軍選手包含東京奧運鐵人三項金牌得主布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）及頭戴「順澤宮」字樣帽子的挪威三鐵好手艾登，受捷安特公司邀請，以表演賽方式參加這場賽事。

鵬管處表示，布魯門菲特與2022年世界游泳錦標賽國手卓承齊，以及台灣鐵人公司董事長林澤浩組隊；而艾登則與甫在世界游泳錦標賽摘金的鄧雨彣、視障跑者李協興組隊，帶來精彩賽事。

鵬管處指出，大鵬灣地區特有的游泳、跑步、騎車環境，顯示不僅適合發展鐵人三項賽事，更是全台最適合運動訓練結合觀光旅遊的基地。（編輯：陳仁華）1111204