視察高雄水情 陳其邁：整備用水並支援台南

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台南水情燈號轉為減壓供水黃燈，高雄仍為供水正常的藍色燈號。高雄市長陳其邁（左4）5日到大樹區大泉淨水場視察，指示水利局預作準備，確保民生、工業用水無虞。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）台南水情燈號轉為減壓供水黃燈，水情吃緊，高雄仍為供水正常的藍色燈號。高雄市政府今天表示，會確保高雄市民生用水供應無虞，配合水源調度支援台南每日20萬噸自來水。

高雄市長陳其邁今天到大樹區大泉淨水場視察，並接受媒體聯訪時表示，現階段以台南、嘉義較迫切需要採取因應作為，高雄市除開闢8口深水井，也會盡速就水資源開發進行調配，預作準備，確保民生、工業用水無虞。

被問到會否支援台南用水？陳其邁肯定地說，「我們會支援」，台南除考慮是否稻作休耕，也會與高雄討論水源互相備援等議題。

高雄市水利局表示，依經濟部水利署評估，高雄地區可穩定供水至明年2月底無虞。不過今天高屏溪川流量17CMS，比去年初旱季水情嚴峻。

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水利局表示，因應未來一季降雨量預估偏少，各項提前抗旱應急措施計有伏流水每日50萬噸、高屏堰下游地面水每日3至9萬噸、抗旱水井每日10至14萬噸及中油大寮水源站每日5萬噸。

此外，大泉淨水場將再開鑿8口抗旱水井每日3.2萬噸，預計2月底陸續完工，共計每日約可供水70至81.2萬噸，讓自來水公司調撥備援供水並支援產業用水。另外，高雄市也會並配合水源調度，支援台南每日20萬噸自來水。（編輯：郭諭儒）1111205