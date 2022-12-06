中市府提未來4年市政白皮書 盧秀燕：說到做到

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台中市政府6日在市政會議中提出未來4年市政白皮書，順利連任的市長盧秀燕表示，新的市政白皮書是未來4年總體施政的提煉，她保證說到做到。中央社記者郝雪卿攝 111年12月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市政府今天在市政會議中提出未來4年市政白皮書，台中市長盧秀燕指出，連任代表市民對她的肯定與支持，這是未來4年總體施政的提煉，保證說到做到。

中市府今天召開市政會議，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩，會議從線上直播重新開放採訪，並安排市府研考會主委吳皇昇以「守護台中 堅持幸福 市府未來4年政策藍圖」為題專案報告。

盧秀燕在會中表示，連任代表市民對她的肯定和支持，選後市府提出新的市政白皮書，是未來4年總體施政的提煉，公開透明向市民報告，內容涵蓋交通、社福、社宅、經濟等議題，如藍線捷運、東豐快速道路、公托公幼擴增、社宅興建、招商引資等建設，她並保證「說到做到」。

盧秀燕指出，這次市政會議是今年疫情高峰以來，首次所有的局處長一起開會，共同向市民報告未來4年的施政方向，其中有許多重大建設和政策，要求相關局處要隨時管控期程和實踐，並且如實如質、按照進度完成，施政才會又快又好。

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她舉例，如台中市的育兒經費補助一定要持續讓家長有感、社會住宅部分，在她2個任期內目標為1萬8000戶，市府不只會興辦好地方的社宅數量，也將持續與中央各部會合作，一定會做得更好。

此外，盧秀燕會後接受媒體聯訪，對於小內閣是否改組，她並未正面回應，但坦言「的確是有」別的縣市來挖角。她說，選後這段時間已迅速收拾好選務工作，目前市政依進度進行，因為這次是連任，基本上對市政應該更加努力，不能鬆懈，盼藉今天市政會議，將觀念整合、步調掌控一致、進度加快。（編輯：郭諭儒）1111206