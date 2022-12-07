高市公有停車資訊網改版 繳費拖吊查詢一網搞定

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高雄市交通局公有停車場服務資訊網服務再升級，可適應民眾用各種不同大小螢幕裝置查詢；並增加各路段及停車場即時格位資訊及費率、地點、服務時間、充電樁等資訊，連同拖吊資訊也一起整併。（高雄市交通局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高市交通局公有停車場服務資訊網服務再升級，增加各路段及停車場即時格位資訊及費率、地點、服務時間、充電樁等資訊，拖吊資訊也一起整併，查詢同一網頁可得到停車相關服務。

高雄市政府交通局今天新聞稿表示，對於這項服務再升級，由於網頁採響應式(RWD)網頁設計，可適應民眾用各種不同大小螢幕裝置查詢。

民眾反應認為，服務資訊網可查詢未繳停車費，還有最需要的停車位查詢，可再上路前先選定停車目的地，透過導航方式導引，對於經常需要找停車位來說，真的很方便。

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另外，交通局配合政府資料開放政策，促進民間交通資訊加值應用，交通局亦將以open data資料提供者角色，將公有停車資訊建立資料交換應用程式介面API （Application Programming Interface），提供民間業者介接使用。目前包括「停車大聲公」APP已同步接收高雄市停車資訊，提供多元化停車服務。

交通局停車管理中心表示，公有停車場服務資訊網（https://kpp.tbkc.gov.tw）已整併並接續高雄好停車APP服務，提醒車主多利用網頁查詢繳費及停車等資訊，也歡迎其他民間業者介接利用高雄市停車資訊，開發多元化APP停車服務。（編輯：孫承武）1111207