印度男子搭公車講電話 遭司機咆哮要求下車

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）印度籍男子日前搭乘公車前往公司，在公車上接聽電話，未料，司機卻在停等紅燈時對他咆哮、多次驅趕他下車，對此印度男子不解，但仍和最後一名乘客一起下車，步行前往公司。

有民眾在臉書社群（Facebook）爆料公社發文並放上一段影片，他的印度朋友日前搭公車要去公司，在公車上處理緊急公事接聽電話，考量環境、時段，降低音量講話。未料，司機卻在停等紅燈時對他大聲咆哮，更多次請他下車。

影片中，司機不斷大聲要求印度籍男子下車，印度籍男子不解詢問，為何要下車，要求司機講英文，司機則稱，「車上不能講電話」。「最後，印度籍男子和最後一名乘客一起下車。」

台中市交通局透過文字稿表示，已請中鹿客運公司調閱班次影帶釐清事發過程，駕駛員若確實有影響民眾乘車權益，將依相關規定處分客運業者，並納入公車評鑑扣分處分。

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中鹿客運表示，經還原車上影像，這名印度乘客上車前就在講電話，上車到就坐後，還是一直講電話，約有10多分鐘之久，駕駛中途規勸2次，請他講話小聲一點，因為晚班公車常有夜歸乘客需要休息。駕駛事後反映不知道他是外籍乘客。

中鹿客運表示，後來印度乘客沒有下車，公車繼續行駛，到達后里乘客才下車。公司沒規定不能講電話，但盡量不要影響其他乘客。調查後，會對駕駛行政懲處，同時下週起減班，並召回公司，針對矯枉過正部分進行教育訓練。這名司機在中鹿客運2年多，曾有過站不停被處分過。（編輯：郭諭儒）1111207