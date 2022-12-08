新北：能源政策中央權責 核廢料貯存問題勿推地方

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市核能安全監督委員會表示，國家能源政策為中央權責，請台電公司依據行政院政策，興建室內乾貯設施，不要將核二廠燃料池核廢料貯存空間的問題，推給地方政府。

新北核安會指出，經濟部長王美花列席立法院會議時指出「核二燃料池已滿，但新北市政府一直不讓經濟部蓋乾貯設施，燃料池滿了就不可能再使用了。」

新北市政府發布新聞稿，核安會對於王美花的說法表示，市府已多次強調，新北市對於除役或運轉中的核電廠，秉持一致的態度與立場，核電廠本質就是要安全，一定要依據專家審查意見，並符合相關法規。

新北核安會表示，核能一、二廠都是在新北市境內，新北市要求必須要確保核電的安全無虞，核一廠目前正在進行除役作業，台電規劃核二廠興建室外乾貯設施，市府依中央頒布的「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，請台電核二廠營建工地應於施工前，檢具逕流廢水污染削減計畫，函送市府核准後依規定施工。

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新北核安會表示，台電未補正資料，新北市政府環保局多次與台電進行溝通，並於108年10月15日最後一次告知台電應提出符合法規及專業審查意見的補正計畫，市府會儘速審查、核照，但台電迄今未提出相關補正計畫。

新北核安會強調，請台電依據行政院政策，興建室內乾貯設施，不要將核二廠燃料池核廢料貯存空間的問題，推給地方政府，混淆視聽，誤導民眾。新北市期待大家共同面對問題，呼籲中央加速處理核廢料貯存問題，並承諾新北市不會成為中期暫存及最終處置場所。（編輯：李錫璋）1111208