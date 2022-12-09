新北表揚警、義消楷模 助大幅提升OHCA存活率

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新北市消防局9日下午表揚191名消防、義消楷模，及40名服務滿30年以上資深義消，由市長侯友宜（左）頒發獎狀給予肯定。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月9日

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市政府消防局今天表揚年度盡心服務、表現卓越的191名消防及義消楷模，感謝守護城市安全，讓新北市的OHCA（到院前心肺功能停止）存活率從0.34%提升到10.7%。

新北市消防局今天下午在市府餐廳舉辦表揚活動，新北市長侯友宜致詞表示，受獎的消防、義消楷模及資深義消讓他很感動，也感謝受獎消防等的背後家庭成員支持及包容，才讓消防英雄在前線持續守護新北。

侯友宜說，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，由於消防與義消的守護，讓新北市火災大幅下降27%、OHCA（患者到院前心肺功能停止、但並未宣判死亡）存活率從0.34%提升至10.7%，救活約3000人左右。

消防局指出，第3救災救護大隊重陽分隊隊員鄒獻慶曾獲選10大傑出救護技術員，已成功救回10名OHCA患者；救災救護指揮中心隊員張俊達線上指導OHCA案件報案者施行CPR（心肺復甦術），成功救回23名患者。

另外，特種搜救大隊南雅分隊隊員李重廷參與八仙粉塵爆、黑鷹直升機墜毀及虎豹潭溺水意外等救援。至於義消方面，坪林分隊分隊長馮靖旭守護坪林30年，義消副總隊長李阿乾服務35年，義消總隊副總幹事王國華服務40年；這些人員把大半時光都投入義消工作，奉獻不求回報。

侯友宜表揚前接受媒體聯訪，記者提問，副總統賴清德表態參選民進黨主席，賴副總統先前輔選民進黨新北市長候選人林佳龍時曾對新北市政多所批評，是否認為已提前被視為2024年總統大選的假想敵。

對此，侯友宜沒有回答是否被視為假想敵的提問，他只說，外界若對新北市政有不同的理解，將持續傾聽民意，讓明天會更好。

記者追問，是否挑戰2024年大選；另外，台灣民意教育基金會董事長游盈隆日前檢討綠營選情時，曾形容侯友宜是大金剛，也說賴清德是獅子王，若「大金剛對決獅子王，如果終須一戰的話，誰比較有勝算」？

對此，侯友宜避談是否挑戰2024年大選。

對於「大金剛」的形容，侯友宜指出，如同今天接受表揚的消防與義消，大家都是人（不是「大金剛」的意思），大家都扮演好好做事的精神。為這塊土地，大家只要團結面對挑戰，相信都可做出好成績。（編輯：戴光育）1111209

新北市111年度消防暨義消楷模表揚大會9日舉行，市長侯友宜（中）出席並頒發獎狀表揚獲獎者，在台上與義消楷模林重安（右2）等人開心合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月9日