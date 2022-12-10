鎮瀾宮大甲媽澎湖遶境會香 信徒爭睹

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台中大甲鎮瀾宮媽祖澎湖遶境會香活動10日在澎湖本島各處宮廟遶境、停駕和參拜，澎湖區總指揮陳雙全（前右2）晚間在重光媽祖文化園區扶轎，展開馬公市區遶境。中央社 111年12月10日

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（中央社澎湖縣10日電）鎮瀾宮大甲媽今天展開澎湖全島宮廟遶境會香，所到之處信徒人潮湧現，爭相觸摸媽祖與鑽轎腳祈福，傍晚與馬公重光媽祖文化園區的媽祖銅像合體，澎湖武轎相迎踩街，為活動掀高潮。

鎮瀾宮大甲媽澎湖遶境會香活動，是由「正爐媽」、「副爐媽」與「湄洲媽」等3神尊領軍，今天在鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤與澎湖縣副議長陳雙全率領下，一大早從嵵裡水仙宮出發，分赴湖西、沙港等天后宮和西嶼外垵溫王宮與竹灣大義宮等本島宮廟遶境、停駕和參拜。

鄭銘坤今天在遶境會香時表示，對於澎湖民眾虔誠參與遶境活動表達感謝，也希望未來澎湖宮廟也可以赴台參與大甲媽的9天8夜的遶境交流活動，會更有意義。

鎮瀾宮大甲媽今天遶境所到的宮廟，到處都是人擠人，大批信徒隨行，一睹媽祖丰采，扶老攜幼爭相觸摸媽祖神尊與跪拜鑽轎腳，祈求庇佑平安。

鎮瀾宮大甲媽澎湖遶境，傍晚集結在馬公重光媽祖文化園區，和媽祖銅像會合參拜，澎湖各宮廟武轎出動歡迎，鑼鼓喧天，煙火此起彼落。

澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人也前來一同參拜，並由陳雙全與澎湖縣警察局長陳宗能等人扶駕後，展開馬公市區三公廟七保等遶境，雖然天公下起大雨，馬公市區卻更加熱鬧，宛若不夜城，為活動掀起最高峰，晚間大甲媽將駐駕澎湖天后宮。（編輯：郭諭儒）1111210