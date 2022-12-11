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被指不反對松機遷移 侯友宜：中央地方要合作面對

2022/12/11 12:21
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（中央社記者王鴻國新北11日電）民進黨立委補選參選人吳怡農提出松山機場遷移議題，並指新北市長侯友宜也不反對。侯友宜今天對此表示，松機遷建涉及中央地方及很多配套措施，中央和地方要合作面對。

侯友宜當選連任市長後持續進行謝票活動，他今天到汐止出席汐金萬（汐止、金山、萬里）感恩茶會時獲支持者熱烈歡迎。他接受媒體聯訪時，首先對國民黨嘉義市長候選人黃敏惠支持並祝她高票當選。

媒體詢及民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農表示，松山機場遷移議題，新北市長侯友宜2015年曾表態支持。

侯友宜表示，每個人都有對一件事情的看法，他都給予尊重，松機遷建涉及到中央和地方及很多配套措施，大家要好好的談一談，這不是幾句話問題，最重要是中央和地方合作面對所有問題，如何合作來讓台灣這塊土地會更好。

媒體詢及對中廣董事長趙少康稱如果當總統，兵役回歸4個月絕對不延長說法的意見。侯友宜表示，尊重並希望他能加油努力。

至於被問到是否會參選2024的問題，侯友宜表示，他是新北市長，新北市還有很多事，需要他繼續努力，他會繼續推動很多工作；他最關心的還是新北市民，他會把握當下，努力把市民的期待做好。（編輯：張銘坤）1111211

#侯友宜
#吳怡農
#民進黨
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