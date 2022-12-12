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卸任前去新加坡挨批 柯文哲：行程很硬

2022/12/12 13:32
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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市長柯文哲在卸任前出訪新加坡，他表示「行程很硬」，15日凌晨出發，之後要拜訪新加坡教育部、財政部、工業處等，關注雙語教育、E化城市、碳關稅、碳費等議題。

柯文哲今天出席北投區稻香合署大樓開幕啟用典禮，接受媒體聯訪時被問及出訪新加坡，挨批「畢業旅行」、「報復性出遊」一事。

柯文哲說「這行程蠻硬的」，凌晨1時搭廉航出發，抵達新加坡要去拜訪教育部、財政部、工業處、小販中心等，也會帶副局長同行，因為文官要交接；並考察新加坡的雙語教育、E化城市進展，碳關稅、碳費等議題也需要準備，並會跟部長級的首長會面。

此外，外界關注柯文哲卸任後的下一步，並傳出其競選2024總統的競選辦公室主任為社會局長周榆修。

柯文哲表示，他會先回台大，但回哪裡還在想，會跟外科部聯絡，並稱不用送他花免得浪費，「真的要送還不如送我鹹酥雞」；至於會不會申請退休，柯文哲說「回去就知道了」。

柯文哲並表示，幕僚常常幫他上課，但沒有外界寫得那麼誇張，至於競辦主任人選也賣關子「到時候就知道了」。

另外，台北市長當選人蔣萬安今天公布首波小內閣名單，外界認為留任或回鍋的不少。柯文哲對此表示，蔣萬安有些風格跟他很像，用很多事務官且大部分都待過北市府，好處是較熟悉業務、容易上線。

媒體追問中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦事件，監院糾正松山分局、彈劾4員警一事。

柯文哲說依法行事，但一般來講不會處分2次，「該改的我們會改」。（編輯：張銘坤）1111212

#柯文哲
#新加坡
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