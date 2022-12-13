外縣市來借將 盧秀燕：中市府樂於分享

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新任縣市首長將於25日正式就職，各縣市正籌組團隊中，台中市長盧秀燕（圖）13日上午針對外縣市借將一事表示，只要是好的人才，不分政黨，為了台灣共好，其他縣市及政黨來商調人才，市府都樂於分享。中央社記者郝雪卿攝 111年12月13日

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）新任縣市首長將於25日就職，對於有外縣市向台中市政府借將，市長盧秀燕今天表示，只要是好的人才，不分政黨，為了台灣共好，其他縣市及政黨來商調人才，市府都樂於分享。

新任縣市首長即將於25日正式就職，各縣市正籌組團隊中，盧秀燕上午在主持市政會議後針對外縣市借將一事，接受媒體聯訪時表示，確實有外縣市向市府借將。

盧秀燕表示，這段時間，各縣市都在籌組內閣，只要是好的人才，不分哪個政黨，為了台灣更好，也為了台灣共好，不管是什麼顏色、縣市或政黨來磋商的話，市府都樂於分享。

由於台中市是直轄市，盧秀燕說，直轄市一級首長的職等比較高，如果其他縣市來磋商借將，基本上首長意願可能不會太高。但二、三線的人才，確實有些縣市來商調、拜託，也正在進行當中，相關人事還是要尊重其他縣市，以各縣市的發布為準。

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對於其他直轄市的小內閣籌組，盧秀燕透露，以台北市為例，外界以為台北市長當選人蔣萬安籌組新團隊困難，其實剛好相反，台北市是首善之都，人才濟濟，很多人想要進入北市府服務，現在是「人滿為患」，所以蔣萬安籌組新團隊是順利的。

至於台中市府的新團隊，盧秀燕表示，台中市是中部最大城市，她的困擾與蔣萬安一樣，都是人才太多，不知如何選擇，因為她第一屆市長任內治理成績受肯定才能連任，團隊成員大部分會繼續重用，只有少部分人因為健康、家庭及職涯因素而另有生涯規劃，也都予以尊重，新團隊人事會儘快公布。（編輯：謝雅竹）1111213