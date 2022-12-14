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興建逾40年設備老舊 台中大道國中禮堂拆除重建

2022/12/14 12:17（12/14 13:16 更新）
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台中市大肚區大道國中中正禮堂興建超過40年，設備設施老舊，為提供師生安全教學環境，市府投入經費重建，14日舉行動土典禮，市長盧秀燕（前排右8）等人出席。中央社記者趙麗妍攝 111年12月14日
台中市大肚區大道國中中正禮堂興建超過40年，設備設施老舊，為提供師生安全教學環境，市府投入經費重建，14日舉行動土典禮，市長盧秀燕（前排右8）等人出席。中央社記者趙麗妍攝 111年12月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市大肚區大道國中中正禮堂興建超過40年，設備老舊不堪使用，經結構安全鑑定屬耐震能力不足，為提供師生安全環境，市府投入新台幣6000多萬元拆除重建。

大道國中中正禮堂興建超過40年，設備設施老舊，為提供師生安全教學環境，市府投入經費重建，今天舉行動土典禮。台中市長盧秀燕出席，她接受媒體訪問表示，近年在議會支持下，台中市教育經費逐年升高，市府將持續投資教育，讓學生有良好的成長學習環境。

教育局長楊振昇表示，大道國中自民國50年創校，迄今已有61年，學生總人數720人，教職員工107人。重建工程完工，將提供現代化教學場域與方便舒適的空間，營造溫馨校園。

大道國中校長林雨蓁表示，期許開工順利平安，新校舍為大道國中注入全新生命活力，提供優質良好的學習環境。（編輯：謝雅竹）1111214

#大道國中
#楊振昇
#盧秀燕
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