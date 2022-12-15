台中永豐棧酒店新舊東家爆衝突 宣布16日起停業

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市五星級飯店永豐棧酒店新舊東家爆發租約糾紛，創辦人何豐棧今天召開記者會宣布從16日起暫停營業，並已獲台中市政府核准備查；市府勞工局也將協助員工轉職就業。

永豐棧酒店在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間即發生勞資糾紛，積欠員工薪資，日前台中市警方並在酒店客房內起出毒品及槍枝，逮獲2名嫌犯，五星級飯店內藏槍毒，引發社會關注。

何豐棧中午在酒店1樓大廳召開記者會，新舊東家人馬都到場，各說各話，雙方人馬還爆發肢體衝突，警方也到場維持秩序。

何豐棧在記者會中對酒店目前狀況表達痛心，認為永豐棧酒店26年的品牌聲譽被毀損，已向台中市觀光旅遊局申請核准，從16日起暫停營業，整修內部。

何豐棧表示，受到疫情影響，於7月起將酒店出租，沒想到對方保證金及首月租金即未如期給付，開立的租金支票退票後便拒付租金，到12月止已積欠租金5個月，而且不少酒店內原來的設施被毀，例如設在5樓的語言會館完全被破壞，15樓的高級客房也面目全非。

律師張繼圃則受承租方委任到場說明，未依約付租金是因為原東家豐昱公司，沒有依約交付旅宿業登記證，引發民事糾紛，造成消防安檢未過關，目前已透過法律途徑主張權益。

對此，台中市政府觀旅局表示，市府旅館業聯合稽查小組11月初至永豐棧酒店稽查，查獲非由原核定的豐昱國際股份有限公司經營，現場經營者為順為國際股份有限公司，旋即函請豐昱國際股份有限公司盡速依旅館業管理規則申報停業或辦理轉讓登記；豐昱國際股份有限公司日前已申報自12月16日起停業1年，市府12月12日函覆同意備查在案。

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至於順為國際股份有限公司未領取旅館業登記證而經營旅館業，觀旅局指出，5日已函文順為公司陳述意見中，待回復後將依相關事證綜合評判，如有違法將依發展觀光條例規定，未領取登記證而經營旅館業務者，按經營房間數，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

勞工局說明，目前尚未接獲永豐棧酒店資遣通報資料。近日疫情趨緩，台中市旅宿業有大量求才人力需求，勞工局今天會主動派員關心了解，並協助明天起離職的員工推介轉職就業。（編輯：卞金峰）1111215