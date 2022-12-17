桃園新總圖試營運 結合周邊設施串連藝文
2022/12/17 15:24（12/17 15:31 更新）
桃園市立圖書館新總館17日起試營運，桃園市長鄭文燦（立者前左3）前往視察，與館內大小朋友們互動寒暄。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月17日
（中央社記者魯鋼駿桃園17日電）桃園市立圖書館新總館今天試營運，市長鄭文燦受訪表示，新總圖周邊有展演中心、電影院，是文化能量高的地方，適合家庭或情侶到訪。
桃園市長鄭文燦接受媒體聯訪表示，桃園市立圖書館新總館以生命樹為造型，得到公共工程金質獎、國家卓越建設獎，不僅是特色文化地標，更是智慧圖書館。
鄭文燦指出，新總圖建物為地下2層、地上8層，除了8樓是圖書館的行政中心外，1至7樓可讓各年齡層體驗不同閱讀樂趣，適合家庭或情侶到訪。
鄭文燦說，新總圖與周邊環境相容，將來附近有桃園捷運綠線站點，一旁還有展演中心、電影院，會是文化能量很高的地方。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
桃園市政府提供新聞稿表示，桃園市立圖書館新總館以「生命樹」為概念，打造出一棟會呼吸、盈滿綠意的圖書館，未來結合旁邊的電影院，串連藝文與閱讀，樹立城市閱讀品牌。
桃園市立圖書館館長姚敦明於稿中表示，新總圖是一棟賦予新意象的圖書館，考量全齡使用者的需求，建築設計兼具機能與美感，而館內圖書近百萬冊，未來肩負展演、商業、文化與休閒活動等功能，將成為文創旗艦基地。（編輯：李錫璋）1111217
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。