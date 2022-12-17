更多編輯台推薦新聞：
寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終
娛樂

寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園新總圖試營運 結合周邊設施串連藝文

2022/12/17 15:24（12/17 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市立圖書館新總館17日起試營運，桃園市長鄭文燦（立者前左3）前往視察，與館內大小朋友們互動寒暄。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月17日
桃園市立圖書館新總館17日起試營運，桃園市長鄭文燦（立者前左3）前往視察，與館內大小朋友們互動寒暄。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿桃園17日電）桃園市立圖書館新總館今天試營運，市長鄭文燦受訪表示，新總圖周邊有展演中心、電影院，是文化能量高的地方，適合家庭或情侶到訪。

桃園市長鄭文燦接受媒體聯訪表示，桃園市立圖書館新總館以生命樹為造型，得到公共工程金質獎、國家卓越建設獎，不僅是特色文化地標，更是智慧圖書館。

鄭文燦指出，新總圖建物為地下2層、地上8層，除了8樓是圖書館的行政中心外，1至7樓可讓各年齡層體驗不同閱讀樂趣，適合家庭或情侶到訪。

鄭文燦說，新總圖與周邊環境相容，將來附近有桃園捷運綠線站點，一旁還有展演中心、電影院，會是文化能量很高的地方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃園市政府提供新聞稿表示，桃園市立圖書館新總館以「生命樹」為概念，打造出一棟會呼吸、盈滿綠意的圖書館，未來結合旁邊的電影院，串連藝文與閱讀，樹立城市閱讀品牌。

桃園市立圖書館館長姚敦明於稿中表示，新總圖是一棟賦予新意象的圖書館，考量全齡使用者的需求，建築設計兼具機能與美感，而館內圖書近百萬冊，未來肩負展演、商業、文化與休閒活動等功能，將成為文創旗艦基地。（編輯：李錫璋）1111217

#鄭文燦
#桃園市立圖書館
#姚敦明
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族