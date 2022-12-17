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彰化3地點評估設火葬場 民政處指仍未確定

2022/12/17 17:01
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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣沒有火葬場，遺體只能送外縣市火化，彰化縣長王惠美今天受訪時說，已有3個地點評估中，等鄉鎮市公所提出申請。縣府民政處指出，評估作業一直進行中，地點仍未確定。

媒體報導，彰化縣沒有火葬場，縣民辦理後事，遺體只能送外縣市火化，王惠美受訪時指出，已有3個預定地評估中，等待鄉鎮市公所提出計畫，將和縣府舉辦說明會、公聽會，把程序做好做滿，得到在地過半數民眾同意後才辦理。

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彰縣府民政處告訴中央社記者，彰化縣沒有火葬場，依人口數計算，至少需要一座火葬場，針對縣內不同地點評估作業一直進行中，地點仍未確定。

民政處表示，除評估作業外，各鄉鎮市公所對是否提出申請建火葬場態度一直都有變化，像最近鄉鎮市長選舉才剛結束，新任或連任的鄉鎮市長也會對興建火葬場抱持不同看法，還是要等待鄉鎮市公所提出申請計畫，再舉辦說明會及公聽會，過半數民眾同意才會推動。（編輯：郭諭儒）1111217

#王惠美
#彰化縣
#民政處
王惠美
出席彰化感恩茶會 朱立倫：國民黨無私無我才會成功 挪威三鐵選手艾登參訪卦山村 感受彰化民眾熱情
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