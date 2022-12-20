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謝國樑邀參加跨年晚會 林右昌：樂意接受

2022/12/20 14:15（12/20 14:46 更新）
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基隆市長當選人謝國樑日前當面邀請基隆市長林右昌參加市府在31日晚間舉辦的跨年晚會，林右昌（圖）20日在市務會議後記者會表示，本來安排家庭行程但已排開，很樂意接受謝國樑的邀請。中央社記者王朝鈺攝 111年12月20日
基隆市長當選人謝國樑日前當面邀請基隆市長林右昌參加市府在31日晚間舉辦的跨年晚會，林右昌（圖）20日在市務會議後記者會表示，本來安排家庭行程但已排開，很樂意接受謝國樑的邀請。中央社記者王朝鈺攝 111年12月20日
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市長當選人謝國樑15日前往基隆市政府，與市長林右昌商談交接，並當面邀請林右昌參加市府在31日晚間舉辦的「搖滾基隆城」跨年晚會。林右昌今天說，很樂意接受邀請。

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林右昌在市務會議後記者會說，本來安排家庭行程但已排開，很樂意接受謝國樑的邀請參加跨年晚會，在他卸任前的24日晚間，也邀請謝國樑一同參加市府舉辦的耶誕晚會，基隆市將立下新舊任市長平順交接的典範，呈現給市民基隆是團結、和諧、向前邁進的城市。

此外，記者詢問，外傳內閣改組，桃園市長鄭文燦將接副閣揆，林右昌表示，「我沒有相關的訊息」沒辦法回答，記者追問，卸任基隆市長後的規劃，林右昌打趣說「回家睡覺，沒有啦，休息一下、休息一下」。（編輯：李錫璋）1111220

#林右昌
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