向雙北借將 謝國樑再公布基隆市府小內閣4成員

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基隆市長當選人謝國樑23日再公布小內閣名單，由前NOWnews今日新聞總編輯郭霽（圖）擔任觀光及城市行銷處長。（謝國樑辦公室提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月23日

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（中央社記者沈如峰基隆23日電）基隆市長當選人謝國樑今天再公布小內閣4人名單，台北市都發局副局長方定安擔任秘書長，新北市政府民政局主任秘書陳耀川擔任工務處長。

此外，前NOWnews今日新聞總編輯郭霽擔任觀光及城市行銷處長，基隆市政府參議王圳宏擔任交通處長。

謝國樑透過新聞稿表示，方定安擁有都市發展專長，未來將負責改造基隆市的都市面貌，也感謝新北市府借將，除了借重陳耀川的工程專業外，未來也將加強基隆市與新北市府的各項城市合作。

謝國樑提到，郭霽的媒體經驗扎實，熟悉網路影音、社群媒體，擅長內容發想與規劃、網路數據分析，相信能憑藉她的專業，加強媒體溝通與城市形象規劃。王圳宏曾任基隆市政府交通旅遊處長，擁有實務的交通治理經驗，可第一線處理民眾「行」的問題。

謝國樑說，這4人將在12月25日到明年1月1日之間就職。（編輯：黃世雅）1111223

基隆市長當選人謝國樑23日再公布小內閣名單，由台北市都發局副局長方定安（圖）擔任秘書長。（謝國樑辦公室提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月23日

基隆市長當選人謝國樑23日再公布小內閣名單，新北市政府民政局主任秘書陳耀川（圖）將擔任工務處長。（謝國樑辦公室提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月23日