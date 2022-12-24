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鄭文燦卸任前與張善政同台 互表肯定祝福

2022/12/24 13:14（12/24 13:36 更新）
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第20屆靈鷲山桃園普仁獎24日舉行頒獎典禮，桃園市長當選人張善政（前排左3）、桃園市長鄭文燦（前排右3）出席並合影。中央社記者葉臻攝 111年12月24日
第20屆靈鷲山桃園普仁獎24日舉行頒獎典禮，桃園市長當選人張善政（前排左3）、桃園市長鄭文燦（前排右3）出席並合影。中央社記者葉臻攝 111年12月24日
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（中央社記者葉臻桃園24日電）第20屆靈鷲山桃園普仁獎今天舉行頒獎典禮，桃園市長當選人張善政、桃園市長鄭文燦皆受邀參加。張善政說，將來會大力支持公益活動；鄭文燦期盼未來桃園的發展能更好。

針對將在明天舉行的桃園市長就職典禮，張善政接受媒體聯訪時表示，有邀請歷任桃園縣長，國民黨主席朱立倫應該也會參加；心情上要給自己很大的鼓勵力量，未來把市政做好。

張善政也說，撇開政治，既然是地方首長，就應該對地方所有公益活動大力支持，鄭文燦過去8年展現的就是這種風範，將來他也會大力支持桃園所有的公益活動。

鄭文燦接受媒體聯訪時說，今天是他8年任期的最後一天，這8年來他帶著感動的心情擔任市長工作，市民才是城市的主角，相信桃園這8年的改變和進步市民是有感的，期盼未來桃園的發展能更好，對新市長他也給予祝福。

靈鷲山桃園普仁獎今年有131名學生報名參加甄選，共有113名學童獲獎，其中有7人獲得入圍全國普仁獎的肯定。（編輯：李錫璋）1111224

第20屆靈鷲山桃園普仁獎24日舉行頒獎典禮，桃園市長當選人張善政（左4）受邀出席。中央社記者葉臻攝 111年12月24日
第20屆靈鷲山桃園普仁獎24日舉行頒獎典禮，桃園市長當選人張善政（左4）受邀出席。中央社記者葉臻攝 111年12月24日
#張善政
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張善政
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