新北耶誕晚會湧人潮 侯友宜率市府局處首長賀節

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（中央社記者王鴻國新北25日電）連任的新北市長侯友宜今天上午就職，新北市府指出，侯友宜晚間率局處首長出席新北耶誕平安晚會，並向民眾祝賀耶誕節快樂，現場吸引許多民眾參與，為歡樂耶誕城活動掀起高潮。

侯友宜上午出席新北市第4屆市長及各機關首長宣誓就職典禮，他接受媒體聯訪時表示，在新北市400萬市民的託付下，他會好好做事，努力地往前走，讓新北市以民為天、民眾的聲音能夠落實外，還要讓新北變成一個光榮、國際的大城市。

他隨後還帶領市府局處首長到新北市議會拜會，向新科議員及當選正副議長的蔣根煌、陳鴻源致意，並與議會所有市議員合影。

新北市府表示，今天是耶誕節，歡樂耶誕城場地湧入數萬人潮，擠滿市府周邊，市府出動大批員警維持秩序，市府員工還扮起耶誕老公公及耶誕女郎在現場發送糖果及餅乾，「新北耶誕平安晚會」也有唱詩班及藝人演唱，場面熱鬧。

侯友宜連任宣誓就職後，新北市府指出，侯友宜還帶領局處首長參加耶誕平安晚會，並一起唱詩歌，還向所有在場數萬民眾祝賀耶誕節快樂，現場有牧師以國、台、客語等語音祝禱，為耶誕城活動掀起高潮。

侯友宜致詞表示，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及經濟上的嚴峻挑戰，一路走來，大家辛苦了，在耶誕節平安喜樂的日子，希望能帶給大家更多期待的明天。

他說，新北市府團隊會勇敢往前走，加倍努力，做好大小事，期待讓新北市成為最光榮的城市，進而帶動中華民國更團結，讓台灣會更好。（編輯：戴光育）1111225