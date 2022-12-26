竹縣市合作先行 高虹安：從教育開始

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）新竹市長高虹安今天表示，對於竹竹苗合併升格議題，合作應先行，從教育開始，而新竹縣市人口快速移入，導致學區劃分與學生數有落差，以及學生面臨的通勤交通等問題，都要解決。

高虹安今天與教育處長童鳳嬌拜會教育界人士，高虹安向中央社記者表示，新竹市縣市的合作，除過去曾拜會新竹縣政府、新竹縣議會以及竹科管理局等，都已開始討論、交換意見，而合作包含各種面向，現在從教育開始。

高虹安說，新竹縣市的共通點是，因人口快速移入，且年輕家庭生育率高，在學區劃分、以及學校收的學生數有落差，都要解決。此外，在學生上課的交通問題等，未來，研議打造通學專車，或增加公車班次等，盼能改善。

高虹安接受媒體聯訪表示，第一天上班晨會工作重點，著重在與副市長、秘書長進行相關局處責任分工協調，制定工作局處溝通管道。

高虹安表示，今天規劃教育人士請益拜會行程的原因，是在她當選後到就職前，多次在教育議題上與相關議員討論，或訪視國中小，希望統整民眾關心的教育議題，或長期被忽略的事項，能藉由請益行程盡速擬定教育政策與時程。

媒體問及，雙語教育政見要如何落實？高虹安說，雙語教育的推展上，要如何降低師資負擔與教案準備及師資培育都是重點項目，新竹有多所在地大學，如清華大學及陽明交大，未來，盼在市府協助下，讓在地大學能跟國中小師資配合，解決相關師資問題。

高虹安表示，未來，將擴大示範學校數，以進行雙語課程實驗教學及推廣，帶來質與量的改變。（編輯：張銘坤）1111226