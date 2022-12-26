台中糕餅業疫後蓄勢待發 分散市場整裝開拓市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國日前宣布禁止部分台灣食品進口，台中市知名糕餅店丰丹負責人陳蓓梅26日表示，在政府輔導下能開展其他海外市場，最近丰丹取得美國代理商的認同，將產品行銷美國市場，另在澳門也有2個銷售據點。中央社記者郝雪卿攝 111年12月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中是糕餅的故鄉，經歷COVID-19疫情，日前中國又宣布禁止部分台灣食品進口，台中市糕餅業者陳蓓梅今天表示，業者自立自強開發市場，疫後蓄勢待發重新整裝獲迴響。

日前中國以註冊訊息不完整為由，公布一批「暫停進口」名單，台中市經發局調查統計，累積共有146家台中業者產品受阻，市府特別針對業者了解影響情形，多數表示已有因應作法，但仍有部分業者盼中央協助溝通、輔導補件，以減少後續外銷損失。

台中市知名糕餅店丰丹負責人陳蓓梅今天接受媒體聯訪時表示，面對中國市場的受阻，業者自立自強，在政府輔導下開展其他海外市場，以丰丹為例，最近取得美國代理商的認同，將產品行銷美國市場，另在澳門也有2個銷售據點。

以傳統糕餅產品來說，陳蓓梅認為，還是華人最熟悉，除中國市場外，還可以開發其他華人市場，而且台灣產品價格在海外市場具有競爭力，此路不通，就另闢其他門路，同時也積極開發本土市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歷經3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，如今迎來逐漸解封，陳蓓梅說，疫情期間大家不敢出門，解封後，許多人都有想出去走走的期盼，於是順勢推出「旅行號」的豪華禮盒，多層包裝，外包裝設計熱氣球的繽紛圖案，就好像要搭乘熱氣球高飛遠眺，充滿旅行的氛圍。

陳蓓梅指出，「旅行號」禮盒集結所有產品，包括香港網站票選必買的手信松子茶酥、榮獲台灣百大伴手禮的幸福Q餅、台中十大伴手禮的桂圓南棗核桃糕，還有多次獲獎的純手工餅乾及鳳梨酥等，滿足全家大小、男女老少的不同口味，希望讓受禮者能感受到一份與眾不同的情誼。（編輯：黃世雅）1111226