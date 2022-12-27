更多編輯台推薦新聞：
美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看
國際

美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

黃敏惠籲中央普發1萬元現金 讓經濟全面復甦

2022/12/27 16:02（12/27 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
針對2022年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，嘉義市長黃敏惠（中）27日在市務會議上建議中央經濟發展的果實要與全民共享，普發每人新台幣1萬元振興消費現金，還財於民。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月27日
針對2022年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，嘉義市長黃敏惠（中）27日在市務會議上建議中央經濟發展的果實要與全民共享，普發每人新台幣1萬元振興消費現金，還財於民。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）針對今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，嘉義市長黃敏惠今天建議中央經濟發展的果實要與全民共享，普發每人1萬元振興消費現金，讓經濟全面復甦，也還財於人民。

黃敏惠今天在市務會議上表示，稅收超徵主要來自於企業，相對的，反觀社會底層民眾是很辛苦，中央發布的經濟數據看起來很亮眼，但是基層民眾卻是無感。

黃敏惠說，特別是過去3年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，對民眾影響很大，嘉義市有8成以上是服務業，受到的衝擊更加嚴重，這也是嘉義市在去年發放2000元振興消費現金最主要的理由。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃敏惠以嘉義市經驗，建議中央經濟發展的果實要與全民共享，普發每名民眾1萬元振興消費現金，除了不必浪費印製紙本券的成本，更可促進民間消費，讓經濟發展與復甦更為全面，也還財於人民。

黃敏惠指出，中央不用擔心民眾拿了現金不消費，從嘉義市去年普發2000元振興消費現金的例子來看，民眾普遍刺激消費力道，有助於促進內需經濟，有消費對於未來稅收更有正面效益。（編輯：郭諭儒）1111227

#黃敏惠
#嘉義市
黃敏惠
IKEA嘉義城市店開幕 大量人潮湧入消費 中選會頒當選證書 黃敏惠：與市民共同寫歷史
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族