黃敏惠籲中央普發1萬元現金 讓經濟全面復甦

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針對2022年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，嘉義市長黃敏惠（中）27日在市務會議上建議中央經濟發展的果實要與全民共享，普發每人新台幣1萬元振興消費現金，還財於民。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月27日

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）針對今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，嘉義市長黃敏惠今天建議中央經濟發展的果實要與全民共享，普發每人1萬元振興消費現金，讓經濟全面復甦，也還財於人民。

黃敏惠今天在市務會議上表示，稅收超徵主要來自於企業，相對的，反觀社會底層民眾是很辛苦，中央發布的經濟數據看起來很亮眼，但是基層民眾卻是無感。

黃敏惠說，特別是過去3年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，對民眾影響很大，嘉義市有8成以上是服務業，受到的衝擊更加嚴重，這也是嘉義市在去年發放2000元振興消費現金最主要的理由。

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黃敏惠以嘉義市經驗，建議中央經濟發展的果實要與全民共享，普發每名民眾1萬元振興消費現金，除了不必浪費印製紙本券的成本，更可促進民間消費，讓經濟發展與復甦更為全面，也還財於人民。

黃敏惠指出，中央不用擔心民眾拿了現金不消費，從嘉義市去年普發2000元振興消費現金的例子來看，民眾普遍刺激消費力道，有助於促進內需經濟，有消費對於未來稅收更有正面效益。（編輯：郭諭儒）1111227