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台電尖山發電廠回饋地方 帶獨居清寒長者買年貨

2022/12/28 14:38
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（中央社澎湖縣28日電）新的一年即將到來，台電尖山發電廠關懷獨居清寒長者公益系列活動，今天起一連3天帶著湖西鄉224名長者，一起採購年貨，要讓長者過一個豐足的新年。

台電尖山發電廠發布新聞稿表示，台電關懷獨居清寒長者採購年貨公益系列活動，今年邁入第11年，提供電廠轄區的獨居長者，每人有新台幣3000元額度採買年節用品，規模一年比一年大。

台電關懷離島獨居清寒長者採買年貨公益活動，由副廠長陳坤山率領志工等人，今天一早出動巴士載送長者，一同前往賣場採買年貨，長輩們都依自身需求選購，開心買好買滿，準備過好年。

澎湖縣長陳光復也前往探視，並對台電秉持企業回饋社會精神舉辦公益活動表示肯定，也希望在澎湖湖西境內的垃圾場、油庫等嫌惡設施的單位，也能比照辦理回饋措施。

陳光復現場關心94歲陳許老婦人注意保暖，並表示縣府開辦有敬老禮金加碼、老人假牙補助等福利措施，要讓長者都平安、幸福。

台電尖山發電廠除了慰助獨居老人和採購年貨外，也持續辦理援助經濟弱勢、急難救助、在地學子獎助學金、捐血、淨灘環境清理等公益活動，明年1月7日還將邀請轄區獨居老人一起前往五星級酒店圍爐，提前歡度過年。（編輯：謝雅竹）1111228

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陳光復
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