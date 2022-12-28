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推銷新北農漁產品 侯友宜籲過年多採購

2022/12/28 14:58
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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市政府農業局今天舉辦「111年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」，市長侯友宜頒獎並表示，過年將至，鼓勵民眾多採購新北優質農漁產品，支持認真打拚的新北農漁民。

新北市政府今天的表揚典禮，侯友宜頒發匾額及獎座給30家績優農漁會及優秀農漁民，期勉未來一起為新北農業打拚。

侯友宜表示，今年新北農漁業表現亮眼，除了農漁會金融表現良好外，青農也透過不一樣的創意及思維設計包裝，得到全國最大榮耀，有農漁民的打拚才有今日的新北市。

他表示，除了電商平台、美味得來速等各種通路，未來也會持續建構銷售平台，主動積極協調其他管道，並打造友善從農從漁環境，市府會繼續擔任農漁會、農漁民及市民後盾，他並呼籲，過年將至，鼓勵民眾多採購新北優質農漁產品，支持認真打拚的新北農漁民。

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新北市農會理事長林讚枝表示，持續推廣各項農特產品不遺餘力，以振興農會超市與農民產品銷售，更致力推動新北休閒農業發展，讓新北農業達到生產、生活、生態平衡的永續發展。

農業局表示，新北各農漁會表現優異，在第16屆農金獎奪下4座特優獎，及有3家農會獲得第11屆菁業獎；還在推廣振興農業及漁產品牌經營等方面獲得市府肯定，並在多項農特產品全國性品質評鑑競賽，新北農漁民均獲得佳績，成績斐然。（編輯：李錫璋）1111228

#侯友宜
#新北
#新北市政府農業局
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