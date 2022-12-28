更多編輯台推薦新聞：
當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林耕仁論文涉抄襲 陽明交大碩士學位遭撤銷
首頁 / 地方

陳光復行銷澎湖 花火節加碼軍事觀光盼創高峰

2022/12/28 15:36（12/28 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖觀光行銷最大亮點「國際海上花火節」將自2023年4月20日起如期舉辦，澎湖縣政府表示，其中最大焦點是與迪士尼百年慶典合作，盼讓花火節在COVID-19疫情解封後，為澎湖帶來更大的觀光效益。圖為澎湖國際海上花火節活動模擬示意圖。（澎湖縣政府提供）中央社 111年12月28日
澎湖觀光行銷最大亮點「國際海上花火節」將自2023年4月20日起如期舉辦，澎湖縣政府表示，其中最大焦點是與迪士尼百年慶典合作，盼讓花火節在COVID-19疫情解封後，為澎湖帶來更大的觀光效益。圖為澎湖國際海上花火節活動模擬示意圖。（澎湖縣政府提供）中央社 111年12月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣28日電）澎湖縣長陳光復表示，澎湖觀光行銷最大亮點－國際海上花火節，明年4月20日起將如期舉辦；秋冬淡季期間也規劃老兵專案、軍事主題觀光等，將以四季觀光主題期望明年觀光再創高峰。

陳光復甫上任縣長，澎湖縣政府今天指出，他近期排定縣府各局處業務報告，昨天聽取旅遊處長陳美齡業務簡報後，指示盡速辦理國際海上花火節招標。

有關國際海上花火節，澎湖縣政府表示，將如期在明年4月20日起至6月29日每週一、四施放煙火，其中最大的焦點是與迪士尼百年慶典合作，讓明年花火在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，為澎湖帶來更大的觀光效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澎湖縣政府旅遊處指出，明年花火節將與迪士尼百年慶典合作，規劃21場次，除有10分鐘的煙火，並納入立體煙火、造型煙火等特色煙火，其中無人機也加碼到平日場700台，開閉幕場更高達900台，超越過往過往規模，期望在疫情解封為澎湖搶攻更多遊客。

陳光復表示，旅遊是澎湖縣政服務第一線，全力支持推動年度各項觀光行銷，除了澎湖國際海上花火節，淡季也將推出老兵專案、篤行十村民歌等活動，打造澎湖四季觀光主題，平衡淡旺季差異。（編輯：戴光育）1111228

#陳光復
#澎湖
#澎湖縣政府旅遊處
陳光復
台電尖山發電廠回饋地方 帶獨居清寒長者買年貨 澎湖海域具潛力 官學推動海洋藍碳示範園區
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族