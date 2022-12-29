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高雄YouBike2.0學生優惠 延長至112年底

2022/12/29 13:56
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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市政府今天表示，為培養學生使用共享運具轉乘公共運具習慣，高雄市籍學校大專院校以下學生騎乘YouBike2.0前30分鐘免費優惠，將延長至112年12月31日。

高雄市交通局今天新聞稿表示，高雄YouBike2.0啟用迄今已突破2500萬人次使用，去年8月推出學生優惠後累計超過370萬使用人次，顯示高雄市民對YouBike 2.0公共自行車相當喜愛。

交通局表示，市府為培養學生使用共享運具轉乘公共運具習慣，高雄市籍學校大專院校以下學生騎乘YouBike2.0前30分鐘免費優惠，將延長至112年12月31日。

市府11月宣布高雄YouBike2.0升級計畫，加碼投入YouBike2.0自行車及2.0E電動輔助自行車，公共自行車將達1萬輛，全市更累計建置達1200處租賃站，提供市民更綿密、更便利的公共運輸與共享運輸服務網絡。

交通局表示，12月已啟用200輛YouBike2.0E，單日周轉率最高15次，預計112年1月1日再投入100輛2.0E營運，以便利更多民眾租借使用。

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為鼓勵學生族群培養綠色運具使用習慣，交通局宣布，學生優惠將延長至112年12月底止，高雄市籍學校大專院校以下在學學生持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡，租借高雄YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠。

交通局表示，除學生優惠，一般民眾使用YouBike2.0也享有一卡通雙向轉乘公共運輸優惠、MeNGo定期票前30分鐘免費優惠，歡迎市民多加利用。（編輯：謝雅竹）1111229

#高雄市交通局
#高雄
#YouBike2.0
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