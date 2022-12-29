謝國樑蔡適應選後首見面 共商台鐵基隆南港直達車

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（中央社記者沈如峰基隆29日電）基隆市長謝國樑與立委蔡適應今天選後首次見面，雙方討論如何推動基隆南港直達火車，盼讓基隆通勤族更便利。蔡適應表示，對於謝國樑所提的這個方案，他會盡力協助。

謝國樑今天在基隆市政府市長室，與蔡適應見面時，兩人互相握手致意，並商談合作改善基隆交通。

市府發布新聞稿表示，雙方見面時，由市府交通處長王圳宏簡報「基隆到南港尖峰時段直達車方案」，說明上午7時到9時間，基隆到台北現在僅有2班自強號。

市府表示，會談過程研討3方案，方案1，原109車次，增加停南港站；方案2，採整點加開基隆到台北班次，途中僅停七堵、南港站；方案3，原115車次增停南港站。

謝國樑說，過去他擔任立委時，曾爭取過2班直達車；現在他擔任市長，希望爭取台鐵能在上午8時左右，推出類似「上班專車」概念，上午8時從基隆發車，約23分直達南港站，方便基隆通勤族轉乘。

蔡適應事後透過新聞稿表示，基隆許多交通建設需中央和基隆市政府一起努力，對於謝國樑所提的台鐵交通直達火車，他會盡力協助。

蔡適應在會中也提醒謝國樑，基隆捷運地方政府的部分，還有一些程序要處理，要提早準備讓市民知道進度；雖他與謝國樑兩人的政見和理念不同，但是改善基隆交通的部分，是兩人現階段共識。

市府在新聞稿中也指出，謝國樑昨天已通知律師，撤銷選舉期間指控蔡適應的民事、刑事訴訟。

蔡適應幕僚表示，今天謝國樑與蔡適應見面時，沒有討論到撤銷雙方在選舉期間的訴訟，不便代表蔡適應發言。（編輯：方沛清）1111229