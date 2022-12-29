0到6歲市府養財政遭質疑 高虹安：試算後說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市29日電）竹市長高虹安提0到6歲市府養，竹市議會民進黨團今天說，若加碼育兒津貼抵觸中央作業，市府需自籌新台幣25.9億餘元，質疑經費來源。高虹安說，已進行試算待結果出爐說明。

新竹市議會民進黨團今天開記者會，議員曾資程、劉彥伶，與前議員、新竹市新政協會理事長李妍慧出席表示，高虹安競選政見「0到6歲市府養」，其中，有提出要把目前每月新台幣5000元的育兒津貼，再提高1000元，而高虹安上任後又宣布將尋求財源執行，讓人質疑市府的經費來源，盼高虹安應要重視財政紀律跟財務績效。

竹市議會民進黨團指出，衛福部社會及家庭署於「育兒津貼申領作業要點」規定，直轄市、縣（市）政府，不得就發放金額額外提供同性質之給付，若有違反，將在次年度起，調降補助經費，此直轄市、縣（市）政府應自籌財源，負擔所需經費。

李妍慧說，以目前新竹市0至6歲幼兒人數，約有3萬6000多名估算，市府現況是每年需自籌4億3200萬元，但因高虹安提出育兒津貼每月加碼1000元，未來，若無法獲得中央補助，有關新竹市育兒津貼預算，可能高達25億9200萬元。

劉彥伶說，竹市府單獨為育兒津貼加碼1000元，可能導致中央依規定將調降補助，而市府若為提高1/6的育兒津貼，卻要編列高預算，此為不合理的財務操作。

曾資程指出，市府0到6歲市府養的財政來源不外乎舉債，要不就是排擠其他施政預算，或是成立公基金，向各界募款，但此作法有適法性問題，且財政來源不穩定，難以成為長期政策推動基礎。

高虹安今天接受媒體聯訪時表示，0到6歲市府養的政策精神和面向很多元，還包括凍卵補助和生育補助等，她上任後已經請衛生局、社會處試算，希望中央和地方合作，來提升國家競爭力與生育力。

高虹安表示，今天會再和社會處討論，政策盤點試算所需預算後，會再將結果對外說明。（編輯：方沛清）1111229