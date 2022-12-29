基市府今年未訂人員汰除率？林右昌辦公室澄清

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（中央社記者沈如峰基隆29日電）基隆市政府昨天公布近年約聘僱、臨時人員汰除情況數據，其中今年無汰除比例與人數；前基隆市長林右昌辦公室說，因防疫沒訂檢討比例，但不代表沒檢討汰換。

基隆市長謝國樑上任後，基市府人事處通知各局處提出約聘僱、臨時人員汰除15％檢討名單，引發議論；基市府發言人余治明昨天提出民國104年到111年間汰除資料，比例介於10％到20％，今年汰除比率與人數「無」。

謝國樑今天受訪表示，檢討比例非最後決定汰除數，市府每年都有汰除檢討方案，最終人數完全是另一回事，兩者數據一定會有落差，但不應碰到今年選舉就不檢討，該檢討還是要檢討。

林右昌辦公室說，今年沒特別訂檢討比例，最主要是林右昌考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫嚴峻工作讓市府人員都很辛苦，但不代表各局處沒進行人員檢討。

林右昌辦公室表示，今年約聘僱與臨時人員考績早已在林右昌卸任前依程序完成，人員檢討結果也依各級主管意見辦理，部分不適任人員還是有檢討汰換，汰換人數不是「無」。（編輯：李明宗）1111229