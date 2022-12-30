新北某國中前校長打學生耳光 記申誡1次回任教師

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市某國中前任校長，去年1月任內因打學生耳光不當管教，經舉報、調查各方相關人等，今年6月核定懲處校長記申誡1次；教育局表示，當事人已自動申請於今年8月回任教師。

新北市政府教育局表示，這起校長涉及不當管教事件，發生於去年（民國110年）1月，瑞芳分區內的一所國中，由祖父母隔代教養的一名男學生，平常有抽菸、攜帶香菸到校的行為。

教育局於去年11月接獲檢舉，稱校長不當管教學生卻隱匿未通報，於是由轄區督學、特殊教育科、中等教育科相關人員組成調查小組，查訪校長、學生、目擊事件者與行政老師、學生家長等。

教育局調查，當時校長在教室走廊發現學生又攜帶香菸到校，於是質問後，要帶學生到教務處管教；過程中，因學生抗拒，發生拉扯與肢體碰觸，最後學生被帶到教務處由師長告誡管教。

至於傳出遭檢舉校方隱匿不通報，教育局說，這是認知上的不同，調查時，校長認為拉扯過程中，並未不當管教，且並非故意動手，只是動作太大不小心打到學生，所以沒有透過校安通報系統通報教育局。

但據知情人士了解，學生向調查小組陳述，校長有輕輕打他一下耳光，臉沒有紅或痛，學生回應校長「不能好好講嗎？」又遭打一次耳光，並被拉扯衣領進教務處；過程中，衣服的拉鍊頭還脫落，胸口有紅紅但沒有破皮。

知情人士說，訪視與調查過程，學生家長並未提出傷害告訴。

教育局說，新北市政府組成的「校長考核小組」，審議校長平時考核獎懲，綜合調查報告、案件內容、具體事證，成員共同討論審議後，今年6月依校長成績考核辦法，針對這名校長不當管教過程，懲處「申誡1次」處分，並予以核定。

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教育局表示，這名校長今年4月已經自動申請回任教師，目前本職為教師，並沒有領校長加給。

至於校安通報機制的設計，教育局說，一般校方由行政人員處理通報，通報前，也會經過校長審視；由於本案當事人是校長，當時校長自認沒有不當才未通報。將會重新檢視流程，並督請學校加強行政人員教育訓練，也可透過電話回報等制度，以落實校安通報。（編輯：李錫璋）1111230