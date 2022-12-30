啟動公共工程總體檢 張善政：優先3案百日出爐

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桃園市長張善政（右）30日出席公共工程總體檢全面啟動記者會時表示，公共工程總體檢委員會的目的是找出工程的問題，審視是否有制度上的缺失需補強；在工程案裡面，則追求3個目標，如質、如期、如預算，盼將桃園打造成有安全公共工程的宜居城市。中央社記者葉臻攝 111年12月30日

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市長張善政今天宣布公共工程總體檢全面啟動，優先體檢清單包括平鎮文化公園地下停車場案、楊梅區公所行政大樓暨停車場案及竹圍漁港遊艇碼頭案，預計就職百日內結果出爐。

張善政上午出席桃園市政府舉辦公共工程總體檢全面啟動記者會時表示，公共工程總體檢委員會的目的，是找出工程的問題，審視是否有制度上的缺失需要補強；在工程案裡面，則追求3個目標，如質、如期、如預算，希望把桃園打造成有安全公共工程的宜居城市。

張善政表示，平鎮文化公園地下停車場案有造成人命損傷，需要被再檢視；楊梅區公所行政大樓暨停車場案，是在施工期間因為下雨，造成工程泡在爛泥裡往上浮起；竹圍漁港遊艇碼頭則是因為破損，造成碼頭沉到海裡。

媒體聯訪時詢問，外界關注的八德國民運動中心天花板強震坍塌案，以及不久前才啟用的桃園市立圖書館新總館，為何沒有在第一波名單內？後續是否會列入體檢項目？

張善政表示，桃市圖新總館目前工程還沒有出現問題，只有一些規章問題，將來也會檢討。八德運動中心案在前桃園市長鄭文燦任內有做過說明，經審視當時的調查內容，初步覺得可以接受，誤失的嚴重性也比不上今天提出來的案件。

張善政也說，若八德運動中心調查案未來發現有不夠完整的地方，也不排除再檢討；第一波案例是初期重點，調查結果目標就職百日之內要出來，外界關注的案子未來也會排入、陸續體檢。

張善政表示，工程體檢會回歸技術本位，如果發現工程當中的預算有變化，會去了解原因是否合理；工程總體檢啟動前，已與體檢委員開了2次籌備會。

桃園市政府公共工程總體檢委員會，由前內政部長李鴻源擔任總顧問，成員包括中央大學土木系教授李建中、台大及台科大電研所兼任教授（台電處長退休）張憲章、達欣工程前總經理薛家瑜，和建築師韋多芳。（編輯：李錫璋）1111230

桃園市長張善政（左5）30日宣布公共工程總體檢全面啟動，並由前內政部長李鴻源（右5）擔任總體檢委員會總顧問。中央社記者葉臻攝 111年12月30日