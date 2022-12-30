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張麗善送花籃祝賀出包 南投縣長許淑華變許淑美

2022/12/30 21:39（12/30 21:53 更新）
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雲林縣長張麗善致贈南投縣長許淑華就任祝賀花籃，花店業者卻將許淑華名字誤印成「許淑美」。南投縣府30日表示，經縣府人員轉告後，許淑華說不在意此事，並能體諒辛苦的花店業者，也非常感謝張麗善祝賀。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月30日
雲林縣長張麗善致贈南投縣長許淑華就任祝賀花籃，花店業者卻將許淑華名字誤印成「許淑美」。南投縣府30日表示，經縣府人員轉告後，許淑華說不在意此事，並能體諒辛苦的花店業者，也非常感謝張麗善祝賀。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月30日
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（中央社記者蕭博陽、姜宜菁南投縣30日電）南投縣長許淑華上任，雲林縣長張麗善送祝賀花籃，但名字印成「許淑美」。南投縣府表示，許淑華說不在意。雲林縣府指出，花店疏忽誤植，已向許淑華致歉並檢討疏失。

許淑華上任，張麗善與雲林縣副縣長謝淑亞聯名送祝賀花籃，但賀卡寫著「祝賀 許南投縣長淑美就任」，賀詞為「任重道遠」，這盆花籃放在南投縣長會客室，昨天被民眾發現許淑華名字被誤植為「許淑美」，媒體今天到會客室查看時已更換。

對此，南投縣政府新聞及行政處長蔡明志接受媒體聯訪表示，許淑華在第一時間未發現，經縣府人員轉告後，許淑華說不在意此事，並能體諒辛苦的花店工作人員，也非常感謝張麗善祝賀，未來南投、雲林2縣的互相交流配合將持續進行。

雲林縣政府新聞處長卓宜姿指出，近期是花店送花旺季，經詢問，花店人員因過於忙碌而一時疏忽，誤植南投縣長名字。縣府承辦人員於12月25日花籃送出後要求業者拍照驗收，當下即發現名字有誤。

卓宜姿說，承辦人員請花店業者立即更正，但因作業需要時間，12月27日補寄正確賀卡供更換，也已向許淑華致歉。針對相關作業疏失，將檢討相關人員及業者。（編輯：戴光育）1111230

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