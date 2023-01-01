台中元旦升旗 盧秀燕：成為幸福宜居城市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市民國112年元旦升旗典禮今天上午在市府前廣場舉辦，市長盧秀燕出席時表示，她有3個新年新希望，希望讓台中成為全台最幸福宜居的城市，相信團結努力一定可以達成。

上午雖然下著小雨，仍有不少民眾前往參與升旗典禮，活動先由台中女中樂隊演出，接著國旗進場進行升旗典禮，市府邀請中華職棒總冠軍二連霸的中信兄弟隊總教練林威助、投手吳哲源及陳柏豪、捕手高宇杰及內野手馬鋼一同領唱國歌，接著盧秀燕與市府團隊一同拋撒彩帶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，今天是中華民國112年元旦，升旗典禮以「幸福台中二連霸」為主題，新年新希望，她有3個新希望。

她說，第一希望台中經濟繁榮富裕，今年要更加認真拚經濟，第二要讓所有市民都能夠平安健康，在各方面都會加強改善，第三要繼續努力讓台中成為全台最幸福宜居的城市，相信團結在一起，大家只要努力，這三個新年新希望一定可以達成。（編輯：管中維）1120101