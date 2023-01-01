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侯友宜主持元旦升旗典禮 倡攜手團結創共好

2023/1/1 10:20（1/1 10:36 更新）
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新北市長侯友宜（前左4）1日主持元旦升旗典禮後，在市府大廳與團隊各局處首長合影，振臂喊加油。中央社記者黃旭昇新北攝 112年1月1日
新北市長侯友宜（前左4）1日主持元旦升旗典禮後，在市府大廳與團隊各局處首長合影，振臂喊加油。中央社記者黃旭昇新北攝 112年1月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府今天舉辦元旦升旗典禮，市長侯友宜表示，疫情讓全球與台灣面臨通貨膨脹等嚴峻挑戰，新北市將串連北台灣各縣市，放下政治意識的對立，攜手團結凝聚向心力創共好社會。

新北市府元旦升旗上午在市民廣場舉行，隨疫情解封，湧入不少熱情民眾參與。由獲全國啦啦隊錦標賽甲組冠軍的輔仁大學競技啦啦隊揭幕，莊敬高職表演藝術科學生也帶動伸展肢體運動。

侯友宜率領局處首長，與市議員林金結、洪佳君、呂家愷等，和板橋高中合唱團、市民一起唱國歌；三軍退儀邦負責掌旗、升旗，典禮莊嚴隆重。

侯友宜致詞表示，升旗典禮是對土地與國家的愛，典禮以「共好」為主題，2022年面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓全球與台灣面臨通貨膨脹等嚴峻挑戰，除感謝堅守崗位防疫人員，台灣在物價上漲之際，要充分準備，並在全球化扮演關鍵角色，而不是強國的棋子。

他說，新北市為台灣最大的城市，展開疫後新生活，要攜手串連北台灣各縣市，放下政治意識形態的對立，抱持正面、積極的態度，不分黨派與族群往前走，一起守護更繁榮、永續、更和平安定的國家，共好的社會，讓新北成為國際光榮的城市。

接受聯訪時，媒體詢問他是否扮演帶領台灣的領頭關鍵角色，是否參加國民黨的總統初選。

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侯友宜重申，每個人扮演自己的角色，黨有黨的角色、市長有市長的角色，選舉是一時的，新北市為台灣縮影，將以人民為天，「政治再大、大不過人民」，中央與地方、各縣市一起共同面對詭譎的國際情勢，凝聚向心力，心要在人民與國家，只要為人民做更多事情，才是人民所願，共好才能繁榮永續。

另外，三峽區公所也在清水祖師廟廣場升旗，鶯歌區公所舉辦升旗典禮，送出特色國旗帽；五股區在觀音山遊客中心升旗，貢寮區在澳底公園升旗、健走。（編輯：方沛清）1120101

#侯友宜
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#新北市府
侯友宜
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