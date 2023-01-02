高雄「跨年」再一場 高流幸福式吸引逾23萬人同歡

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迎接2023年，高雄市「跨年跨兩次」，1月1日晚間在高雄流行音樂中心舉行「高流幸福式」演唱會，並施放大港花火，吸引逾23萬人同歡。中央社記者曾以寧攝 112年1月2日

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）「高流幸福式」演唱會1日晚間在高雄流行音樂中心登場，並施放223秒長的大港花火，吸引逾23萬人同歡。高雄市長陳其邁說，多辦一場「跨年」要讓大家有再一次機會可以告白。

迎接2023年，高雄市「跨年跨兩次」，除了2022年12月31日晚間在夢時代旁舉辦「亞灣未來市演唱會」跨舊年，2023年1月1日晚間8時起也在高雄流行音樂中心海風廣場，以「高流幸福式演唱會」搭配大港花火迎新年。

演出卡司包含TRASH樂團、白安、韋禮安、9m88、蘇慧倫、蕭秉治、林宗興、羅時豐等藝人；接近午夜時分，則由金曲最佳作詞人熊仔和迷幻歌王林宥嘉上台演唱，引爆現場氣氛。

高雄流行音樂中心表示，到接近午夜時，愛河灣周邊已有超過23萬人到場同歡、觀賞煙火。

陳其邁在午夜前率市府團隊登台，與民眾一起倒數迎接2日0時0分的煙火。主持人黃子佼詢問為什麼要再辦一場「跨年」，陳其邁說，因為昨天很多人告白，但是怕有人遲疑，所以趕快再補一場讓大家能再告白一次。

有些感冒的林宥嘉也在煙火施放完畢後，重新登上舞台繼續熱唱，用音樂帶領觀眾迎接元旦連假的最後一天。

高雄市副市長史哲在臉書指出，進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，陳其邁非常關心、推動城市各面向振興，也希望能帶動更多人來到高雄消費，讓高雄成為台灣現場演出首選城市。

史哲說，高流幸福式是高雄跨年延長賽，帶動高雄飯店住房率超過7成，愛河灣周邊飯店更全部滿房，這是演唱會經濟與高雄夜經濟的實踐。去年底到今年初有多名國內外歌手公告將在高雄舉辦演唱會，今年1到4月，共有23場次演唱會在高雄各場地開唱，將啟動高雄上半年的演唱會經濟時代。（編輯：陳彥鈞）1120102

迎接2023年，高雄市「跨年跨兩次」，1月1日晚間在高雄流行音樂中心舉行「高流幸福式」演唱會，並於2日0時0分起施放共223秒長的大港花火。中央社記者曾以寧攝 112年1月2日

迎接2023年，高雄市「跨年跨兩次」，1月1日晚間在高雄流行音樂中心舉行「高流幸福式」演唱會，並由高雄市長陳其邁（左3）率市府團隊登台，與民眾一起倒數迎接大港花火。中央社記者曾以寧攝 112年1月2日