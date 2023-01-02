3萬貨款藏舊衣當垃圾丟 清潔隊出動怪手翻1小時找回

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台南市環保局麻豆區清潔隊1日接獲民眾求助，指將放有新台幣3萬元的舊衣丟進垃圾車，經出動挖土機翻找約1小時後尋獲。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月2日

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南麻豆一對夫妻日前將收取的新台幣3萬元貨款放在舊衣服裡，去年12月31日晚間把舊衣與家中垃圾一起丟進垃圾車，昨天發現後求助清潔隊，經出動挖土機翻找，1小時後尋獲。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，麻豆區清潔隊昨天上午接獲一對林姓夫妻求助，指稱去年12月31日晚間整理垃圾時，將幾件老舊衣物與家中垃圾一起丟進垃圾車，昨天尋找日前收取的一筆3萬元貨款時，才想起把錢隨手放在被丟棄的衣服裡，希望清潔隊人員可協助尋回。

環保局指出，經值班人員與負責相關路線的垃圾車司機聯繫，並確認當天垃圾傾卸處後，調派挖土機前往翻找，約1小時後順利尋獲，林姓夫妻相當感激，再三向清潔隊人員道謝後離開。

麻豆清潔隊人員指出，這是1週內第2次幫民眾從垃圾堆中找回現金，上週也是有民眾把放有4萬元現金的衣服丟入垃圾車，還好麻豆地區因路途關係，清潔隊收運的家戶垃圾都會先暫置在區隊，隔日再運送至焚化廠，否則尋回財物的機會很渺茫。

環保局代理局長侯俊彥表示，年關將近，民眾在家裡大掃除機會增加，丟棄舊衣、家具前務必仔細檢查，以免誤丟費心存藏的現金、金飾、珠寶等財物，如果垃圾已送入焚化廠，就算想幫忙找回，恐怕也無能為力。（編輯：陳仁華）1120102